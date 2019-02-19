الان تتابع ” النايلة ” تحقق المركز الأول بالشقح .. وعروض مثيرة غدًا بفئة الصفر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-واس أعلنت لجنة التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة اليوم ، نتائج شوط فرديات الجل للون الشقح بتتويج الفردية “النايلة” العائدة ملكيتها إلى الأمير سلطان بن سعود بالمركز الأول، فيما حصد مجعد الدوسري المركز الثاني، ليحقق المركز الثالث الأمير سلطان بن سعود، فيما حقق المشارك ناصر فنيسان السبيعي المركزين الرابع والخامس.

من جهة أخرى، أعلنت لجان التحكيم تأهل 10 فرديات في لون “الصفر” بفئة الجل التي ستعرض غدًا في ميدان الملك عبدالعزيز للإبل، وجاءت أسماء المتأهلين كالتالي: هلال بن دغيثر العتيبي بخمس فرديات، فيما تم ترشيح فرديتين للمشارك دبوس الدبوس، وفردية واحدة لكل من سعد بن شويشان وشبنان الدوسري وعلوش العجمي.

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