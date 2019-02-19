فيديو.. 16 ولاية أمريكية تنتفض ضد ترامب بعد إعلان حالة الطوارئ

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي رفعت 16 ولاية أمريكية دعوى قضائية؛ للطعن في دستورية إعلان الرئيس دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.
الولايات هي كاليفورنيا، كولورادو، كونيتيكت، ديلاوير، هاواي، إيلينوي، ماين، ميريلاند، ميتشيجان، مينيسوتا، نيفادا، نيو جيرسي، نيو مكسيكو، نيويورك، أوريجون، وفيرجينيا.
الدعوى قُدِّمت إلى محكمة فيدرالية في كاليفورنيا، تتهم الرئيس بخرق بندين في الدستور.
ويتعلق البند الأول يتعلق بتحديد الإجراءات التشريعية، ويمنح "الثاني" الكونجرس صلاحية القرار النهائي في الشؤون المتعلقة بالموزانة.
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