شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاكات الميليشا الحوثية لحقوق الإنسان .. عنوان ندوة بالسفارة اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت السفارة اليمنية بالقاهرة جلسة استماع مساء اليوم بمقر السفارة حول الانتهاكات الحوثية لحقوق الإنسان ، والتى أدلى بها الشيخ جمال المعمرى رئيس منظمة مناهضة التعذيب والإخفاء القسرى .

كما شارك بالحضور كل من نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان ، مراد الغارتى عضو الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الإنسان ، قبول العبسى ناشطة حقوقية .

أكد نبيل عبدالحفيظ أن جلسة الاعدام أصبحت لا تستغرق سوى دقائق حتى تصدر الميليشيا حكم الاعدام على أحد الأبرياء وآخرهم السيدة أسماء العميسى التى اتهمتها الميليشيا بالخيانة والتحالف مع أطراف خارجية وغيرها آلاف القصص من التعذيب حتى الموت بسجون الحوثيين انتفاء بأحكام الاعدام .

تأتى الجلسة برعاية سفير الجمهورية اليمنية بالقاهرة الدكتور محمد على مارم والدكتور محمد عسكر وزير حقوق الإنسان والمستشارة عائشة العولقى مدير المركز الثقافى اليمنى.

من ناحية أخرى أكدت عائشة العولقى أن المركز حريص على المشاركة فى كافة الفعاليات ، والأنشطة الثقافية ، والمهرجانات العربية ، والدولية لدعم وتوطيد العلاقات الثقافية ، وإثراء روح المحبه ، والتفاهم ، والسلام وتقارب وجهات النظر بين الشعوب ، مشيدة بالمشاركة المتميزة لليمن فى المهرجان الثقافى الفنى لمنظمة التعاون الإسلامى ، والمهرجانات المقيمة حاليا فى الأقصر وأسوان .