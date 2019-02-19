بن سلمان يصل الهند في ثاني جولة خارجية بعد مقتل خاشقجي

نيودلهي / الخليج 365

وصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مساء الثلاثاء، إلى العاصمة الهندية نيودلي، في ثاني محطات جولته الآسيوية.

ووفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية فإن بن سلمان وصل مساء اليوم إلى نيودلهي في زيارة رسمية لجمهورية الهند واستقبله رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

والأحد الماضي، بدأ بن سلمان جولة آسيوية من باكستان وتشمل أيضا الصين.

وشهدت زيارته إلى إسلام آباد توقيع اتفاقيات اقتصادية باستثمارات سعودية تبلغ 20 مليار دولار.

بينما أعلنت ماليزيا وإندونيسيا أن ولي العهد السعودي طلب تأجيل زيارته إلى البلدين التي كانت مقررة ضمن الجولة ذاتها.

وتعد هذه ثاني جولة خارجية لولي العهد السعودي في سياق محاولات الخروج مما يصفها مراقبون بـ"عزلة خاشقجي"، في إشارة إلى اتهامات بتورط مسؤولين في المملكة بقتل الصحفي الراحل في قنصلية الرياض في إسطنبول مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.