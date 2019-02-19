الإعلان عن توافر #وظائف شاغرة بـ #جامعة_حفر_الباطن

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت جامعة حفر الباطن عن توافر 15 وظيفة إدارية وهندسية (رجالية فقط) من المرتبة الثامنة وحتى العاشرة، عن طريق المسابقة لموظفي الجامعة وغير الموظفين الحكوميين من المواطنين الذين تتوافر فيهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة للوظائف المعلنة ممن تنطبق عليهم شروط المسابقة الوظيفية وفقًا لما ورد في لائحة الوظائف العامة ودليل تصنيف الوظائف.

وحول الشروط العامة للتقديم، قالت جامعة حفر الباطن، إنه يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ، وألا يكون المتقدم موظفًا حكوميًا، ويجب أن يكون لديه نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية، ونسخة إلكترونية من المؤهلات العلمية والدورات التدريبية وشهادات الخبرة العملية.

ويشترط للخبرات غير الحكومية إرفاق بيان من التأمينات الاجتماعية وخطاب من جهة العمل موضحًا به بداية الخبرة، ونهايتها باليوم والشهر والسنة.

وفي حال الحصول على شهادة خارج المملكة يجب إرفاق المعادلة من وزارة التعليم، مع نسخة إلكترونية من شهادة حسن السيرة والسلوك.

وقالت الجامعة، إن التقديم لا يعتبر ترشيحًا نهائيًا وإنما هو تقديم فقط، مشيرًا إلى أن جميع سنوات الخبرة الصادرة من القطاعات الخاصة (الشركات والمؤسسات) تحتسب على أساس كل أربع سنوات بمرتبة بعد المرتبة المستحقة بموجب المؤهل التعليمي وبحد أقصى (12) سنة، شريطة أن تكون الخبرة المكتسبة بعد الحصول على المؤهل.

وبعد تحديد الوظيفة والمرتبة المناسبة واستكمال تعبئة نموذج التقديم، على المتقدم إرفاق جميع النسخ الإلكترونية بشرط كل النسخ توضع في مستند واحد من نوع (PDF) وألا يتجاوز حجم المستند المرفق 2 ميجابايت (MP )، وعلى المتقدم متابعة طلبه من خلال موقع الجامعة فقط من خلال رابط (متابعة الطلب) والذي سوف يحدَّث باستمرار حسب الإجراءات التي تتخذ على الطلب.

وسيتم إعلام المرشحين بموعد ومكان الاختبار من خلال رابط (متابعة الطلب) على رابط التوظيف الإلكتروني.

وطالبت الجامعة، الموظفين من داخلها، إحضار بيان خدمة لمن خدمته أكثر من سنتين في نفس مجال الوظيفة.