شكرا لقرائتكم خبر عن لتفادي «موجة الغبار».. نصائح لقائدي السيارات في الرياض والشرقية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قدم خبراء عدة نصائح وإرشادات لقائدي المركبات في منطقتَي الرياض والشرقية؛ بسبب انتشار الغبار خلال الساعات المقبلة. وجاءت هذه النصائح كالتالي: – تجنب السرعة خلال القيادة مع الحرص على ترك مسافة كافية بين السيارات. – التأكد من أن الأنوار الأمامية والخلفية للسيارة تعمل بشكل جيد. Advertisements – التأكد من نظافة الزجاج الأمامي والخلفي للسيارة. – الحذر من التنقل بين المسارات في الطرق. – عدم استخدام الجوال أثناء القيادة، حتى لا يتشتت انتباه السائق عن الطريق. – عدم استعمال الأضواء الأمامية العالية لاسيما وسط الغبار الكثيف؛ إذ قد يؤثِّر استعمالها على رؤية السائقين الآخرين. – إغلاق نوافذ السيارة جيداً أثناء القيادة في الأجواء المحملة بالغبار، مع ضرورة تشغيل أجهزة التكييف على درجة حرارة مناسبة. – أخيراً، توخي الحيطة والحذر عند القيادة في الطرقات التي يوجد بها كثبان رملية، وذلك بتخفيف السرعة، وتشغيل إشارات الانتظار “الفلاشر”؛ لتنبيه السيارات في الخلف.

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