دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع باناسونيك تقدم Lumix TZ95 بحجم صغير وميزة تكبير حتى 30 مرة ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت شركة باناسونيك عن كاميرة Lumix TZ95 الرقمية التي تضم مجموعة من المميزات في تصميم صغير الحجم، مع ميزة التكبير حتى 30 مرة، ودعم تسجيل فيديو بدقة 4K.

يحاول عمالقة تصنيع الكاميرة جذب المستخدمين من جديد إلى الإصدارات الجديدة من الكاميرات الرقمية مع مميزات أكثر في الكاميرة وتصميم أصغر لدعم المستخدم بآداء أفضل من كاميرات الهواتف الذكية.

وباناسونيك لديها إصدار جديد من كاميرات Lumix الرقمية يجمع بين التصميم صغير الحجم ومميزات أكثر، حيث تأتي كاميرة Lumix TZ95 بميزة تسجيل فيديو بدقة 4K، مع عدسات تدعم التكبير، إلى جانب ميزة التثبيت البصري.

وتتميز كاميرة TZ95 بحجم نحيف يدعم المستخدم بشكل جيد في التنقل وحفظ الكاميرة في جيب المستخدم أو في حقيبة صغيرة، كما أنها تتوفر للمستخدمين بإختيارين في لوني الأسود والفضي.

أيضاً تأتي الكاميرة بمستشعر CMOS فائق الحساسية بحجم 1/2.3، كما يتميز المستشعر بدقة 20.3 ميجا بيكسل، وتضم الكاميرة عدسات Leica DC Vario-Elmar التي تتميز بمدى 24-720مم حيث تدعم التكبير البصري حتى 30 مرة، والتكبير الرقمي الذكي حتى 60 مرة، لتكون كاميرة Lumix TZ95 أكثر إقناعاً للمستخدمين بمميزات وآداء أفضل من المميزات المقدمة في كاميرات الهواتف الذكية المميزة.

كما يأتي دعم تسجيل الفيديو في كاميرة TZ95 بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية، مع دعم تصوير مستمر حتى 10 إطارات في الثانية، هذا إلى جانب ميزة الصور الثابتة RAW، أيضاً يأتي المصراع بسرعة تصل إلى 1/16000 ثانية، أي خلال 30 ثانية عن التصوير في النمط الليلي.

كاميرة TZ95 تدعم تثبيت بصري مع ISO 80-3200، إلى جانب أكثر من نمط للتصوير في ضوء النهار، أو مع ظلال، إلى جانب أنماط تصوير أخرى، أيضاً تأتي الكاميرة بعدسات viewfinder إلكترونية تدعم تغطية حتى 100%، كما تأتي الشاشة LCD الخلفية بحجم 3 إنش مع خاصية اللمس.

ومن المقرر أن تدعم الكاميرة الإتصال اللاسلكي عن طريق WiFi 802.11n، أو الإتصال عبر مايكرو HDMI، وأيضاً مايكرو USB، كما تتوفر كاميرة TZ95 من باناسونيك للحجز المسبق الآن بسعر 447.99 دولار، على أن يبدأ الشحن قريباً.

المصدر

هذا الموضوع باناسونيك تقدم Lumix TZ95 بحجم صغير وميزة تكبير حتى 30 مرة ظهر على التقنية بلا حدود.