موقع استخباراتي يكشف سرا جديدا بشأن "صفقة القرن"

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وذكر الموقع الإلكتروني العبري "ديبكا"، مساء أمس الاثنين، أن خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن" لن تنشر قبل نهاية الصيف المقبل، ولن تتخطى نهاية العام الجاري.
© REUTERS / AGENCJA GAZETA
وأكد الموقع الإلكتروني العبري أن تصريحات نتنياهو جاءت خلال جلسة مغلقة أمام كل من وزير الخارجية الأمريكي، والطاقم الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط، جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب، ومعه جيسون غرينبلات، المبعوث الأمريكي الخاص للسلام في الشرق الأوسط.
وأشار الموقع الاستخباراتي العبري إلى أن تأجيل الإعلان الأمريكي عن "صفقة القرن" يأتي لأسباب سياسية لترجيح كفة نتنياهو في الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث ينافسه، الجنرال بيني غانتس، رئيس حزب "مناعة لإسرائيل"، والتي توضح استطلاعات الرأي الإسرائيلية أن أسهم حزبه في ارتفاع، ومن الممكن أن ينافس حزب "الليكود" الحاكم.
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