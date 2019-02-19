بلجيكا تعلن عن حزمة جديدة من المساعدات الإنسانية للعراق

أمستردام — سبوتنيك. جاء في بيان صحافي على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية البلجيكية، اليوم الثلاثاء، "قام وزير التعاون الإنمائي ألكسندر دي كرو والمفوض الأوروبي للشؤون الإنسانية كريستوس ستيلانديس، بجولة ميدانية في الموصل".

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وأضاف البيان، "وبسبب القتال العنيف، فر ما يقرب من مليون شخص من الموصل، ولم يعد 400 ألف شخص حتى الآن. وأعلن الوزير دي كرو أن بلادنا ستوفر 7.6 مليون يورو من المساعدات الإنسانية للعراق هذا العام".

وتابع البيان "تسببت الحرب ضد تنظيم "داعش" في العراق، بواحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم على مدى السنوات الخمس الماضية. حيث نزح ما يقرب من ستة ملايين شخص، وما زال هناك 1.8 مليون نازح".

وأعلن العراق، في كانون الأول/ ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش".

ويستضيف العراق أيضا حوالي 250 ألف لاجئ سوري، معظمهم في المناطق الكردية. وفي هذه الأثناء، لا تزال الاحتياجات الإنسانية في مدن مثل الموصل عالية للغاية.. غالبية الأطفال لم يلتحقوا بالمدارس لسنوات. الاقتصاد في حالة خراب والفقر في مناطق "داعش" السابقة مرتفعا مرتين عن مناطق أخرى من البلاد. المستشفيات مدمرة أو غير آمنة بسبب المتفجرات المتبقية. كثير من الناس يواجهون مشاكل صحية عقلية خطيرة أو يتعافون من العنف الجنسي الشديد".

ومبلغ 7.6 مليون يورو الذي تخصصه بلجيكا للمساعدات الإنسانية للعراق تذهب أربعة ملايين منها إلى صندوق التمويل الجماعي الإنساني للعراق، ومليون يورو إلى الأمم المتحدة للاجئين، ومليون يورو لبرنامج الغذاء العالمي، و1.6 مليون للمساعدة المعاقين ودعم المشردين. وبذلك ترتفع مساهمة بروكسل المباشرة للأمور الإنسانية في العراق منذ بداية الحرب ضد داعش إلى أكثر من أربعين مليون يورو.

ووصل دي كرو، مساء أمس الاثنين، إلى مطار أربيل الدولي، ومن المقرر أن يعقد عدة لقاءات مع المسؤولين في إقليم كردستان، تتركز على العلاقات الثنائية.