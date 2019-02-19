- 1/2
- 2/2
كشفت تسيبي ليفني، وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، سرا خطيرا عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يتعلق بمسار عملية "السلام" مع الطرف الفلسطيني.
© AP Photo / Etienne Oliveau
وأوردت القناة العبرية أن نتنياهو اتفق على مفاوضات على أساس الانسحاب من الأراضي الفلسطينية، في حدود أو خطوط الخامس من يونيو 67، وهو ما اتفق عليه مع كل من الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، وجون كيري، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق.
ونقلت القناة العبرية الـ"13" على لسان ليفني، زعيمة المعارضة الإسرائيلية السابقة، أن نتنياهو هاجم الجنرال غانتس بأنه خضع لأوباما، وبأنه يؤيد حل الدولتين، حيث واجه رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي السابق، بيني غانتس، عاصفة سياسية كبيرة، حينما صرح قبل أسبوع بأنه يؤيد حل الدولتين، ليقابله رئيس الوزراء الإسرائيلي بتصريحات حادة وعنيفة، حاول من خلالها إقصائه عن طموحه السياسي بالترشح لرئاسة الوزراء، ودخوله الانتخابات البرلمانية المقررة، في التاسع من شهر أبريل/ نيسان المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر رغم اعتزالها العمل السياسي… تسيبي ليفني تكشف سرا خطيرا عن نتنياهو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.