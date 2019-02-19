تشكيل لجان الدورة 11لجائزة محمد بن راشد ال مكتوم للإبداع الرياضي

الخليج - حسن القبيسي أصدر سعادة مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس مجلس أمناء “جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي” إحدى “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية” 3 قرارات بتشكيل اللجان العاملة في الدورة الحادية عشرة، كما نصت القرارات على استحداث منصب مدير لكل لجنة من اللجان للجائزة الأكبر على الإطلاق من حيث قيمتها وتعدد فئاتها والاولى على الإطلاق التي تعنى بجانب الإبداع في العمل الرياضي وهي: اللجنة الفنية ولجنة التحكيم ولجنة الاتصال والتسويق على أن يكون مدير اللجنة من الكفاءات الوطنية الشابة.

ويترأس اللجنة الفنية سعادة د. خليفة الشعالي عضو مجلس أمناء الجائزة (دولة الإمارات العربية المتحدة)، وتضم اللجنة فاطمة المندوس “الإمارات العربية المتحدة” نائبا للرئيس، وعضوية: د. منى جمعة البحر “الإمارات العربية المتحدة”، د. سعد أحمد شلبي “جمهورية مصر العربية”، عبدالصمد حسين سليمان “الإمارات العربية المتحدة”، شيماء علي مالك “الإمارات العربية المتحدة” مدير اللجنة، د.

جمال عباس “جمهورية الجزائر “منسقا.

فيما يترأس لجنة التحكيم سعادة مصطفى العرفاوي عضو مجلس أمناء الجائزة (الجزائر)، وتضم اللجنة أحمد مساعد العصيمي عضو مجلس الأمناء “المملكة العربية السعودية” نائبا للرئيس، وعضوية: طارق يوسف الجناحي “الإمارات العربية المتحدة”، مريم عبد الله بن لاحج “الإمارات العربية المتحدة”، عبير محمد الخاجة

“الإمارات العربية المتحدة” مدير اللجنة، و د. ناجي إسماعيل حامد “جمهورية مصر العربية” منسقا.

وتترأس لجنة الاتصال والتسويق موزة سعيد المري الأمين العام للجائزة “الإمارات العربية المتحدة”، وتضم اللجنة سارة محمد المضرب “الإمارات العربية المتحدة” نائبا للرئيس، وعضوية: سارة علي الصايغ “الإمارات العربية المتحدة”، عادل فاروق العوضي “الإمارات العربية المتحدة” مدير اللجنة، وحسام السيد أبو الفتوح

“جمهورية مصر العربية” منسقا.

وحث سعادة رئيس مجلس أمناء الجائزة رؤساء وأعضاء اللجان على مواصلة العمل بوتيرة عالية وأفكار إبداعية ا بما ينسجم مع الجائزة كونها إحدى “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية” ضمن قطاع تمكين المجتمعات، ووضع خطط العمل واللوائح لتحقيق أهداف الجائزة في تطوير القطاع الرياضي في دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي والعالم من خلال تكريم المبدعين أفرادا ومؤسسات ودعم المبادرات الإبداعية وفق محور التنافس للدورة الحادية عشرة وهو ” التسامح في المجال الرياضي”.

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