سياح “جدة” يتذوقون انواع الشاي حول العالم

جدة

نظمت الجمعية النسائية الأولى “مهرجان الشاي” في جدة ضمن الفعاليات السياحية المختلفة التي تشهدها عروس البحر الأحمر، بمشاركة سيدات من أكثر من 15 بلدا حول العالم هم الصين، الهند، اليابان، تركيا، فلسطين، الأردن، السودان،الجزائر، ليبيا، تونس،اثيوبيا، مصر، المغرب، موريتانيا، اليمن، ومختلف مناطق المملكة العربية السعودية بالإضافى إلى مشاركة دول المغرب العربي، كذلك مشاركة متاجر الشاي المحلية ومتطلباتة.

وأوضحت نائب رئيس الجمعية النسائية الأولى الدكتورة هالة بن علي الشاعر أن الجمعية رائدة في إقامة العديد من البرامج والفعاليات المبتكرة بأفكار جديدة في إطار سياحي جميل مبدع، تهدف إلى التعريف بثقافات الشعوب في الغذاء وأهمها الشاي كمشروب عالمي محبب يشترك فيه الجميع، كذلك المشاركة في تفعيل المدينة سياحيا ضمن خطة الدولة في التوجه نحو السباحة وتنميتها.

وتسعى الجمعية من خلاله ليكون رافدا ماليا للجعية يساعدها في دعن الأسر التي ترعاهم الجمعية بشكل عام لتمكينهم في المجتمع، حيث تعمل الجمعية على تطوير مهارات أطفال جنوب جدة المهنية والعلمية والرياضية لتمكينهم من خلال تحقيق ذاتهم عبر الكثير من النشطة والفعاليات.

وبينت الشاعر جاءت مشاركة دول سياحية وهي الأكثر اهتماما وتنوعا بالشاي وتصديرا له نظرا ليتعرف المجتمع السعودي على الثقافات الأخرى، واستمتع الزوار بالأجواء الربيعية على مراسم تقديم الشاي وأساليب التسوق والاستمتاع له أيضا اشتمل المهرجان على نشاطات مختلفة مصاحبة.