شكرا لقرائتكم خبر عن تسريبات صادمة لمنتظري «جلاكسي إس 10 بلس» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365-وكالات:

كشفت تسريبات صحفية عما وُصف بأنه كان بمثابة صدمة كبيرة لكل منتظري هاتف سامسونج المرتقب “جلاكسي إس 10 بلس”.

وأوضح موقع “تايمز ناو” أن سعر هاتف “جلاكسي إس 10 بلس” كان بمثابة صدمة لكل منتظري أيقونة سامسونج الجديدة.

وبرغم المواصفات المتميزة المتوقع أن تدعم “جلاكسي إس 10 بلس”؛ فسيكون بسعر باهظ بصورة مُبَالَغ فيها؛ وفق التقرير الأمريكي.

ومن المتوقع أن يتخطى سعر هاتف “جلاكسي إس 10 بلس” نحو 1500 دولار أمريكي تقريباً؛ ليكون أغلى هاتف تُنتجه “سامسونج” طوال تاريخها حتى الآن.

من جانبها، نشرت مجلة “فوربس” الأمريكية تقريراً قالت فيه: إن هاتف سامسونج المرتقب “جلاكسي إس 10 بلس”، من المتوقع أن يكون قاتلاً لطموحات “أبل” و”جوجل” من أجل البقاء على قمة أسواق الهواتف الذكية.

وأوضحت المجلة أن جودة الصوت والصورة، سيكونان السلاحين القاتلين، اللذيْن ستتمكن من خلالهما “سامسونج” بتوجيه ضربة قاتلة إلى هواتف “آيفون” و”بيكسل”.