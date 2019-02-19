شكرا لقرائتكم خبر عن «قياس»: بدء تطبيق الفترة الثانية من اختبار القدرات العامة «الورقي» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

بدأت الفترة الثانية من تطبيق اختبار القدرات العامة “الورقي” الذي يقدمه المركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب، لطلاب وطالبات الثاني والثالث الثانوي، الذي يستمر حتى يوم السبت القادم.

وأوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب، ومدير الاتصال والعلاقات والإعلام إبراهيم الرشيد، أن الاختبار يطبق من خلال (150) مقراً في مدن ومحافظات المملكة، حيث يعتبر المقياس موحداً لجميع طلاب السنتين الأخيرتين من المرحلة الثانوية؛ ليكون معياراً عادلاً ودقيقاً للجميع، بحيث يساعد الجهات التعليمية فيما بعد الثانوية العامة على اختيار الطلاب الأكثر قدرة لمتابعة وتلبية متطلبات الدراسة في تلك الجهات.

وأضاف أن الجامعات والكليات، تشترط تأدية هذا الاختبار للالتحاق بها، وهذا يشمل خريجي الثانوية العامة بقسميها (النظري والعلمي)، كما أن الاختبار يقيس القدرة التحليلية والاستدلالية لدى المتقدمين، ويركز على معرفة القابلية للتعلُّم بغض النظر عن البراعة الخاصة في موضوع معيَّن، ومعرفة قابلية الطالب للتعلم، وذلك من خلال قياس القدرة على فهم المقروء، وإدراك العلاقات المنطقية، وحل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية والقدرة على الاستنتاج والقياس.

ونوه مدير الاتصال والإعلام أنه بإمكان الطلاب والطالبات إجراء اختبار القدرات العامة عبر الحاسب الآلي من خلال المقرات المحوسبة المنتشرة في مناطق المملكة التي تقام بشكل مستمر يومياً طوال العام؛ بهدف توفير مرونة في أوقات الاختبار وتخفيف الانتظار لدخول الاختبار، والوصول بهذه الخدمة والتقنية للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

وكذلك أبناء السعوديين خارج المملكة، إضافة إلى زيادة السرية ورفع الجودة من خلال استخدام أنظمة إلكترونية مشفرة والتخلص تدريجياً من الاختبارات الورقية لبعض الاختبارات وسهولة التعامل مع أنواع الاختبارات والنماذج المختلفة للأسئلة وخاصة الأسئلة التي تعتمد على الصوت والصورة والاستماع والتحدث، إضافة إلى السرعة في إعلان النتائج.

وأضاف أن مراكز الاختبارات المحوسبة، تلبي متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة منهم ضعيفو البصر والمعاقون حركياً حيث تم تصميم غرف خاصة في المقرات لهم مهيأة بالكامل.

ونوه بأن المركز يقدم جميع الخدمات المساندة للمستفيدين عبر وسائل التواصل المختلفة، ويستقبل الملاحظات ويجيب عن الاستفسارات من خلال مركز الاتصال على الرقم الموحد 920033555 من الساعة 8:00 صباحاً إلى الساعة 8:00 مساءً، وعبر شبكات التواصل الاجتماعية @QiyasOnline.