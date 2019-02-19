شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يصل الهند في ثاني محطاته الآسيوية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: وصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة الهندية، في ثاني محطات جولته الآسيوية. وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في مقدمة مستقبلي ولي العهد في المطار. وتستمر زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى الهند على مدى يومين يشهد خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم.

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