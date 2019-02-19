زي النهاردة بتاريخ 19-2-2019

حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 19-2-2019

أحداث

197 - الإمبراطور الروماني سيبتيموس سيفيروس يهزم كلوديوس ألبنوس في "معركة لوجدنوم"، وهي المعركة الأكثر دموية بين الجيوش الرومانية.

685 - محمد بن أبي بكر الصديق يصل إلى مصر واليًا عليها من قبل الخليفة علي بن أبي طالب.

1451 - تتويج محمد الفاتح سلطاناً للدولة العثمانية للمرة الثانية.

1674 - إنجلترا وهولندا توقعان "اتفاقية سلام وستمنستر" والتي أنهت "الحرب الأنجلو هولندية الثالثة"، وقد تضمن الاتفاق إعطاء كل من سورينام بأمريكا الجنوبية الغنية بقصب السكر وجزيرة رون بشمال أرخبيل مالوكو في إندونيسيا الغنية بجوزة الطيب لهولندا مقابل تنازل هولندا عن نيو نذرلاند في أمريكا الشمالية لإنجلترا التي قامت بتغيير اسمها إلى نيويورك.

1915 - بدأ معركة جاليبولي أثناء الحرب العالمية الأولى.

1937 - استخدام علم هولندا لأول مرة بشكل رسمي.

1937 - رودولفو غراتسياني الملقب ب"جزار إثيوبيا" ينجو من محاولة اغتيال.

1942 - الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت يوقع على قرار يتيح للقوات المسلحة نقل الأمريكان من أصل ياباني إلى معسكرات عزل وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.

1959 - الإعلان عن قيام جمهورية قبرص.

1986 - الملك حسين يعلن انتهاء العمل بالاتفاق الأردني / الفلسطيني الذي تم توقيعه في عام 1985.

1986 - الاتحاد السوفيتي يطلق محطة الفضاء مير حاملة معها 3 أفراد لتدور في المدار لمدة 15 سنة ، تكللت خلالها بالنجاح لمدة 10 سنوات من زمنها المتوقع.

2001 - بعد تصريح رئيس وزراء تركيا ،بولنت أجاويد ، ووصفه الأزمة الاقتصادية ب"الخطيرة"، انهار السوق المال التركي.

2002 - نفذ مقاومون فلسطينيون من كتائب القسام قرب قرية عين عريك هجوم مسلح على حاجز عسكري إسرائيلي أدى لمقتل (6) جنود صهاينة وإصابة سابع بجروح، فيما عرف بعملية عين عريك.

2006 - انفجار لغاز الميثان في منجم للفحم في مدينة نويفا روزيتا بالمكسيك يودي بحياة 65 شخص من عمال المناجم.

2008 - فيدل كاسترو يعلن إستقالته من رئاسة كوبا بعد خمسه عقود من حكمها.

2011 - وقوع معركة بنغازي أثناء ثورة 17 فبراير بين الوحدات العسكرية التابعة لنظام معمر القذافي الثوار المعارضين له.

2014 - فيسبوك تعلن عن شراء واتس آب مقابل 16-19 مليار دولار.

مــــــــواليـــــــــــد

1473 - نيكولاس كوبرنيكوس، عالم بولندي في علم الفلك.

1817 - الملك ويليام الثالث، ملك هولندا.

1833 - إيلي دوكميان، صحفي سويسري حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1902.

1859 - سفانت أرينيوس، عالم كيمياء سويدي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1903.

1865 - سفين هيدين، مستكشف سويدي.

1901 - محمد نجيب، رئيس مصر.

1940 - صابر مراد نيازوف، رئيس تركمانستان الأول.

1941 - دايفيد غروس، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2004.

1945 - إغراء، ممثلة سورية.

1950 - صلاح رشوان، ممثل مصري.

1953 - كرستينا فيرنانديز، رئيسة الأرجنتين.

1954 - سقراط، لاعب كرة قدم برازيلي.

1956 - شمعة محمد، ممثلة عمانية.

1956 - رودريك ماكينون، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2003.

1957 - راي وينستون، ممثل إنجليزي.

1960 - الأمير أندرو، ابن ملكة المملكة المتحدة إليزابيث الثانية ودوق يورك.

1963 - محمد شرف، ممثل مصري.

1963 - سولفيتا أبولتيينا،رئيسة سابقة لمجلس السايما و وزيرة عدل لاتفية سابقة.

1966 - إنزو سكيفو، لاعب كرة قدم بلجيكي.

1967 - بينيشيو ديل تورو، ممثل بورتوريكي.

1975 - موناليزا، ممثلة مصرية.

1977 - جانلوكا زامبروتا، لاعب كرة قدم إيطالي.

1981 - نيكي شوري، لاعب كرة قدم إنجليزي.

1985 - هايلي داف، ممثلة أمريكية.

1985 - آمال ماهر، مغنية مصرية.

1988 - ميو إيرينو، ممثل أداء صوتي ياباني.

وفيــــــــــات

1709 - توكوغاوا تسونايوشي، شوغون ياباني.

1897 - كارل ويرستراس، عالم رياضيات ألماني.

1919 - تركي الأول بن عبد العزيز آل سعود، أكبر أبناء الملك عبد العزيز.

1935 - محمود غني زادة، صحفي، محامي وشاعر إيراني.

1951 - أندريه جيد، كاتب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1947.

1952 - كنوت همسون، أديب نرويجي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1920.

1988 - أندريه كورنان، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1956.

1999 - محمد محمد صادق الصدر، مرجع ديني شيعي عراقي.

2005 - سعد الدين بقدونس، ممثل سوري.

2012 - ريناتو دولبيكو، عالم إيطالي في علم الفيروسات حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1975.

أعيــــــــاد ومنــــــــاسبــــــــــات

أول أيام برج الحوت.

عيد الجيش في المكسيك.