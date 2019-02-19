شكرا لقرائتكم الشامسي زار بطريركية الأرمن الأرثوذكس ووزع هدايا على الاطفال داخل الميتم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 17 ساعة في 19 فبراير 2019 - اخر تحديث في 18 فبراير 2019 / 21:53

زار سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في لبنان الدكتور حمد بن سعيد الشامسي مقر بطريركية الأرمن الأرثوذكس في انطلياس حيث كان في استقباله كاثوليكوس الأرمن لبيت كيليكيا البطريرك آرام الأول كيشيشيان ومطران الأرمن في الإمارات ميسروب سركيسيان، وذلك ضمن مبادرات "عام التسامح" الذي تحييه دولة الامارات.



وقام السفير الشامسي برفقة المطران سركيسيان بجولة في أرجاء البطريركية، فزار النصب التذكاري ثم انتقل الى متحف كيليكيا الذي يحتضن ذاكرة الشعب الأرمني ويروي محطات في مسيرتهم. ويحتوي المتحف على العديد من المقتنيات الدينية الثمينة التي تجسد تاريخ الكنيسة الارمنية.

ووزع الشامسي الهدايا على الاطفال في ميتم عش العصافير.

كيشيشيان: التسامح في الامارات حقيقة واقعية

وبعدها اقام البطريرك كيشيشيان مأدبة غداء على شرف سفير الإمارات وألقى كلمة ترحيبية اعرب فيها عن سعادته "بوجود سفير الامارات بيننا في هذا الصرح البطريركي للأرمن الأرثوذكس والكل يعلم لدينا جالية أرمنية في الامارات تعيش بسلام وطمأنينة ولديها كل مقومات الراحة".

وتابع: "التسامح في الامارات ليس مجرد كلام او شعار يُرفع بل هو حقيقة واقعية خاصة ان الجميع يعيشون مع بعضهم بعضا، وهذا دليل واضح على التفاهم والمحبة وتعزيز قيم التسامح".

أضاف: "جاليتنا بهذه الروحية تلعب دوراً في اعادة تموضع نفسها والمشاركة في جميع الانشطة الداعية للتطور ونشر السلام والتلاقي بين جميع الشعوب"، موجهاً تحية شكر وتقدير وامتنان لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ولجميع الشخصيات والقادة الذين يتشاركون جميعاً في نشر هذه الرسالة العظيمة". وامل "ان يحمي الله هذا البلد الجميل دولة الامارات العربية المتحدة".

السفير الشامسي

أما السفير الشامسي فقد شكر البطريرك كيشيشيان على حسن الاستقبال، وعدد الخطوات المهمة التي قامت بها دولة الامارات من اجل تحقيق التسامح وتحويله الى واقع ملموس وصولاً إلى اعلان عام 2019 عاماً للتسامح.