شكرا لقرائتكم الأكراد يطالبون الأوروبيين بتحمل مسؤوليتهم تجاه «قنابل داعش الموقوتة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - موسكو - سامر الياس | منذ 17 ساعة في 19 فبراير 2019 - اخر تحديث في 19 فبراير 2019 / 01:09

على وقع جدل أميركي أوروبي حول مصير مقاتلي «داعش» المحتجزين لدى القوات الكردية في سورية، حضّت «قوات سورية الديمقراطية» (قسد) الأوروبيين على تحمل مسؤولياتهم تجاه «قنابل موقوتة» يمثلها نحو 3 آلاف من مقاتلي «داعش» وعائلاتهم.



ومع توجيهها انتقادات قوية لعدم وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها في منبج وتزويد «الإرهابيين» في شمال سورية وشرقها بالأسلحة، جددت تركيا قولها إنها «لن تسمح بتأسيس كيان لتنظيم إرهابي مهما كان الثمن باهظاً».

ومع تفهمه بواعث قلق تركيا من عملية عسكرية في إدلب، أكد الكرملين أن العملية العسكرية في إدلب «ضرورية»، في وقت قتل وجُرح في وسط إدلب العشرات في انفجارين متزامنين ضربا مركز المدينة.

وقال أحد مسؤولي شؤون العلاقات الخارجية في مناطق سيطرة «قسد» ويدعى عبد الكريم عمر، إن «نحو 800 مقاتل أجنبي محتجزون في السجون، إضافة إلى نحو 700 زوجة و1500 طفل في مخيمات للنازحين»، مشيراً إلى أن العشرات من المعتقلين وأقاربهم يصلون يومياً.

ووصف عمر المعتقلين بأنهم «قنبلة موقوتة»، ويمكن أن يفروا خلال هجوم على المنطقة التي يهيمن عليها الأكراد. وجاءت تحذيرات المسؤول الكردي بعد سجال بين واشنطن والعواصم الأوروبية على خلفية دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأوروبيين إلى إعادة مواطنيهم ممن قاتلوا في صفوف «داعش» وتحتجزهم حالياً قوات «قسد».

وردت البلدان الأوروبية بفتور واضح على ترامب، الذي طلب في تغريدة «من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والحلفاء الأوروبيين الآخرين استعادة أكثر من 800 مقاتل من تنظيم داعش أسرناهم في سورية من أجل محاكمتهم».

وقالت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه إن بلادها لن تتخذ أي إجراء حالياً، وستعيد المقاتلين على أساس مبدأ «كل حالة على حدة».

وقالت بيلوبيه لقناة «فرانس 2» التلفزيونية: «هناك وضع جيوسياسي جديد في ظل الانسحاب الأميركي، ولن نغيّر سياستنا حالياً، ولن نستجيب في هذه المرحلة لمطالب ترامب». وكانت مصادر ديبلوماسية وعسكرية كشفت أن «قسد» تحتجز نحو 150 فرنسياً في شمال شرقي سورية، بينهم 50 بالغاً.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن إعادة المقاتلين الأجانب في الظروف الحالية أمر «بالغ الصعوبة»، ولا يمكن تنظيم عودتهم «ما لم نتأكد أن هؤلاء الأشخاص سيمثُلون فوراً هنا أمام محكمة وسيتم احتجازهم».

وفي بلجيكا، طالب وزير العدل كين غينس بـ«حل أوروبي»، داعياً إلى «التفكير بهدوء والنظر في ما ينطوي على أخطار أمنية أقل». ميدانياً، قال مدير المركز الإعلامي لـ«قسد» مصطفى بالي: «في اليومين الأخيرين لم تحصل أي تغيرات جدية في المعطيات على الأرض، وما زلنا نعمل على إيجاد طريقة ما لإخراج المدنيين»، مشيراً إلى «اشتباكات متقطعة ومحدودة جداً، إذ تردّ قواتنا على مصادر النيران»، مع مشاركة «محدودة» لطائرات التحالف. ولفت إلى حصار «المئات» من مقاتلي التنظيم.