شكرا لقرائتكم البخاري يناقش مع السفير البابوي المستجدات والتعايش الإسلامي المسيحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 17 ساعة في 19 فبراير 2019 - اخر تحديث في 19 فبراير 2019 / 09:56 زار سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري، عميد السلك الديبلوماسي في لبنان السفير البابوي المونسنيور جوزيف سبيتيري، في مقر السفارة في حريصا، وتخلل اللقاء، نقاش وحوار حول الأوضاع العامة والمستجدات الراهنة محلياً ودولياً والتّعايش الإسلامي المسيحي.

شارك المقال

كانت هذه تفاصيل خبر البخاري يناقش مع السفير البابوي

المستجدات والتعايش الإسلامي المسيحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحياة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.