شكرا لقرائتكم آلاف الليبيين يحتفلون في الذكرى الثامنة للثورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - طرابلس - أ ف ب | منذ 17 ساعة في 19 فبراير 2019 - اخر تحديث في 19 فبراير 2019 / 00:55

احتفل آلاف الليبيين بالذكرى السنوية الثامنة للثورة التي أطاحت بالزعيم الراحل معمّر القذافي، على رغم أزمات سياسية وأمنية مزمنة تعاني منها البلاد. وتدفّق الآلاف ملّوحين بالأعلام الليبية في مسيرة إلى ساحة الشهداء في وسط طرابلس، حيث كان القذافي يلقي خطاباته، وذلك استكمالاً لاحتفالات كانت انطلقت في وقت سابق. وتخلل الاحتفالات إطلاق ألعاب نارية وإحياء حفلات غنائية وموسيقية.



لكن في بنغازي، ثاني أكبر المدن الليبية بعد العاصمة طرابلس و»مهد الثورة»، كانت الاجواء أقل احتفالية مع تجمّع العشرات في ساحة الحرية التي انطلقت منها التظاهرات المناهضة للقذافي.

فالمدينة التي كانت في السابق رمزاً للثورة دمّرتها المعارك.

وقال محمد العقوري (32 سنة)، وهو من سكان بنغازي: «هذه الثورة التي انطلقت من الشوارع والأزقة والميادين وقادها شباب طموح يافع وحليم جاءت رجعاً لصدى صرخات البسطاء الفقراء والمستضعفين، لكن ذكراها تمر علينا اليوم بعد محاولات سرقة أحلام وطموحات شعبنا في العيش الكريم». وأبدى أسفه لما آلت إليه هذه الثورة من «نزاع سياسي عقيم أدخل الوطن والمواطن في نفق مظلم وعميق».

وقال عبد الحميد المغربي، وهو صيدلي مقيم في الزاوية وأب لأربعة أطفال: «انتظر بفارغ الصبر أن أرى بلدي مستقراً وأبناءه يبنون ويطورونه والأهم أن يعيشون بسلام وهناء، كفانا حرب وقتل ودمار». وأضاف: «أولادي لم يعرفوا حكم القذافي الجائر والدموي كما عرفه جيلي، فأتمنى أن تكون ذكريات طفولتهم جميلة. ولم احتفل السنة الماضية بعيد الثورة لأني كنت غاضباً من حال البلاد، ونقص السيولة والأمان، وندمت لأني لم احتفل مع أولادي ولن أكرر ذلك هذه السنة. لدي أقارب في طرابلس سنزورهم لنحتفل مع أهل العاصمة بعيد الثورة».

وليبيا غارقة في الفوضى منذ إطاحة نظام معمّر القذافي عام 2011 وتنتشر فيها مجموعات مسلّحة عدّة. وتتنازع السُلطة في ليبيا سلطتان، الأولى حكومة الوفاق الوطني المدعومة من المجتمع الدولي في طرابلس، وحكومة موازية في الشرق يدعمها البرلمان المنتخب و»الجيش الوطني الليبي».