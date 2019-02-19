شكرا لقرائتكم ولي العهد يغادر إسلام آباد ويؤكد: نأمل في شراكات جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - إسلام آباد - منى المنجومي | منذ 17 ساعة في 19 فبراير 2019 - اخر تحديث في 19 فبراير 2019 / 00:47

غادر ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أمس (الاثنين)، جمهورية باكستان الإسلامية بعد زيارة رسمية استمرت يومين.



وأعرب الأمير محمد بن سلمان عن أمله بأن تكون بين المملكة وباكستان شراكات جديدة في المستقبل.

وقال خلال مؤتمر صحافي جمعه مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، إن باكستان تمتلك إمكانات لتصبح من أكبر الاقتصادات عالمياً، مضيفاً: «واثق بأن اقتصاد هذا البلد سيكون ضخماً في 2030».

من جهته، أشار رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى أن مذكرات التفاهم التي أبرمت بين السعودية وباكستان فتحت آفاقاً جديدة، معرباً عن أمله بزيارة أخرى مطولة لولي العهد السعودي.

وقلّد الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي، في القصر الرئاسي أمس، الأمير محمد بن سلمان وسام «نيشان باكستان» أرفع وسام مدني باكستاني، وذلك بحضور رئيس الوزراء وكبار الوزراء وقادة الجيش ولفيف من السياسيين وأعضاء السلك الديبلوماسي.

وأجرى الأمير محمد بن سلمان محادثات مع الرئيس الباكستاني، بحث خلالها العلاقات الثنائية والأوضاع على الساحتين الإسلامية والدولية.

وخلال اليوم الثاني من زيارته لباكستان، التقى الأمير محمد بن سلمان، في مقر إقامته في إسلام آباد، رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني السيناتور محمد صادق سنجراني، يرافقه رؤساء الكُتل والجمعية وأعضاء المجلس.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية المميزة بين المملكة وباكستان في مختلف المجالات.

وأعرب رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني خلال اللقاء، عن التقدير لما تحظى به العلاقات السعودية الباكستانية من اهتمام ودعم من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والقيادة الباكستانية، والحرص على مواصلة تطويرها.

والتقى الأمير محمد بن سلمان قائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويد باجو، يرافقه رئيس الاستخبارات الفريق عاصم منير.

وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المستمر بين البلدين في المجالات الدفاعية، وفرص تعزيزه، إضافة إلى بحث المستجدات في المنطقة.

توجيه بإنشاء مركز صحي باسم فرمان خان

خلال الزيارة، وجّه الأمير محمد بن سلمان بإنشاء مركز صحي باسم فرمان علي خان في إقليم خيبر بختونخواه، الإقليم الذي نشأ وترعرع فيه فرمان.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية إلى أن التوجيه يأتي في خطوة تؤكد اهتمام ولي العهد بأسرة فرمان خان، مقابل ما قدّم من عمل بطولي مشرّف، وتأكيداً على ما يربط البلدين الشقيقين من علاقات أخوية وإنسانية فريدة على كافة المستويات.

اتفاق على سلام شامل في الشرق الأوسط

في بيان مشترك في ختام الزيارة، اتفقت السعودية وباكستان على سلام شامل في الشرق الأوسط وفق المبادرة العربية، كما شدد الجانبان على حق الفلسطينيين بدولة مستقلة عاصمتها القدس.

واتفقت الرياض وإسلام آباد على أن الحوار هو السبيل الوحيد للسلام بين الهند وباكستان، كما شددتا على أهمية التسوية السياسية لاستقرار أفغانستان.

واتفق الجانبان على الاستفادة من جميع القنوات المتاحة لتعزيز التجارة الثنائية والاستثمار، وتشجيع التواصل بين الشعبين وبين رجال الأعمال، وأن تعمل اللجنة المشتركة المعنية بالتجارة والتبادل التجاري، التي أصبحت الآن جزءاً من مجلس التنسيق السعودي الباكستاني على تيسير التجارة الثنائية في قطاعات ومنتجات محددة.

واتفق الجانبان على مواصلة تعزيز التدابير لتشجيع التجارة والمشاركة في المعارض والفعاليات، ورحبا باللقاءات بين رجال الأعمال من كلا البلدين، وشجعا القطاع الخاص على أخذ زمام المبادرة في بناء شراكة اقتصادية قوية بين البلدين الشقيقين.

إلى ذلك، قال وزير الإعلام الباكستاني فؤاد تشودري، عبر حسابه في «تويتر» أمس، إن ولي العهد السعودي أمر بالإفراج عن نحو 2100 سجين باكستاني من سجون المملكة خلال زيارة لإسلام آباد.

وقال: «ولي العهد أمر بالإفراج الفوري عن 2107 سجناء باكستانيين بناء على طلب من رئيس الوزراء عمران خان».

وكان الأمير محمد بن سلمان وعمران خان شهدا أول من أمس (الأحد) إبرام 7 اتفاقات بين البلدين.