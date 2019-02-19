شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..الشرطة التركية تتحرش بمتظاهرة محجبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداولت وسائل التواصل الاجتماعي صورا لأحد أفراد الشرطة التركية وهو يتحرش بمتظاهرة محجبة أثناء اعتقالها خلال تظاهرة عقدت في العاصمة التركية أنقرة. وكانت طالبة جامعية تعرضت للاعتقال والتحرش أثناء مشاركتها في مسيرة بأنقرة نظمتها جمعية التضامن مع أسر المعتقلين في تركيا.

الشرطة التركية تتحرش بمتظاهرة محجبة وفي ردود الفعل، وصف النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض سيزغين تانري كولو، هذا الحادث بأنه "عار"، داعيا إلى فصل رجل الشرطة من عمله وتقديمه إلى العدالة.

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