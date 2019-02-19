شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الجيش اليمني تحرر مناطق جديدة في محافظة الجوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حررت قوات الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، مناطق جديدة في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف شمال شرق البلاد. ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) عن محافظ الجوف قوله إن قوات الجيش تمكنت من تحرير عدة مواقع بينها وادي السليلة، ومواقع أخرى بالقرب من مركز مديرية خب والشعف شمالي شرق محافظة الجوف، عقب معارك خاضتها مع مليشيا الحوثي وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، لافتا إلى أن العملية مستمرة حتى استكمال تحرير ما تبقى من المحافظة.

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