قطر تعزي مصر في قتلى تفجير الأزهر وتؤكد رفضها العنف والإرهاب

وأفادت وزارة الخارجية في بيان، نشرته وكالة الأنباء القطرية "قنا" على "تويتر" أن الدوحة "تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم".

وأكد البيان "موقف قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب".

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وعبر عن "تعازي دولة قطر لذوي الضحايا والشعب المصري، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل".

وأعلنت الداخلية المصرية، مساء الاثنين، مقتل شرطيين اثنين وإصابة 3 ضباط، إثر تفجير عبوة ناسفة كانت بحوزة أحد المطلوبين أمنيا، ما أدى إلى مقتله على الفور، وذلك قرب الجامع الأزهر وسط القاهرة.

وفي تطور جديد أعلن عن مقتل أحد الضباط متأثرا بجراحه.

وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت في بيان أن منفذ التفجير الإرهابي الذي وقع في حي الجمالية وسط القاهرة، هو "الحسن عبد الله"، ويبلغ 37 عاما.

وأكد البيان إلى أنه خلال ضبط الإرهابي والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته مما أسفر عن مصرع الإرهابي ومقتل أمين شرطة من الأمن الوطني وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابة اثنين ضباط أحدهم من الأمن الوطني والآخر من مباحث القاهرة واحد ضباط الأمن العام.

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وتعد الواقعة، ثالث حادث بارز تشهده البلاد خلال 4 أيام، إذ سبق أن وقع تفجير محدود بالجيزة الجمعة الماضي، تلاه استهداف إرهابي لحاجز أمني في سيناء، أسفر عن إصابة ومقتل 15 عسكريا.

وتأتي الحوادث المتتالية بعد أيام من بدء برلمان مصر مناقشة تعديلات في الدستور، تتيح مد فترة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6، ووضع مادة انتقالية للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

وتشهد العلاقات بين مصر وقطر توترا كبيرا حيث قررت مصر في 5 حزيران/يونيو 2017 إلى جانب ثلاث دول عربية هي البحرين والإمارات والسعودية، قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر متهمة إياها بدعم التنظيمات الإرهابية، وهو ما نفته الدوحة.