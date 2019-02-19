بالفيديو... ولي العهد السعودي يصل الهند في ثاني محطات جولته الآسيوية

وتأتي الهند ضمن المحطة الثانية في جولة محمد بن سلمان الآسيوية، التي تشمل أيضا الصين.

وستستمر زيارة ولي العهد السعودي إلى الهند لمدة يومين، وتعد الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين البلدين، وتشدد على أهمية تثبيت الجذور السعودية في الهند لأسباب عدة — بحسب موقع "بيزنس توداي" الهندي.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد سلمان قد بدأ جولته الآسيوية من العاصمة الباكستانية إسلام آباد، في مساء أول أمس الأحد، في زيارة رسمية، على رأس وفد من المسؤولين ورجال الأعمال السعوديين هي الأولى منذ توليه ولاية العهد في 2017.