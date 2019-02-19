أمور تنتظر الحسم في زيارة #ولي_العهد للهند.. 5 صفقات جديدة وتدريبات عسكرية

صحيفة الخليج الالكترونية

وصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للهند ، في زيارة من المتوقع أن تسيطر عليها المحادثات الخاصة بالتعاون العسكري والمجالات الدفاعية والصفقات التجارية، بالإضافة إلى عدد من القضايا السياسية السائدة على الساحة في الوقت الحالي.

وذكرت مصادر رسمية لشبكة “إنديا تي في”، أن الهند سوف تثير بقوة الخلاف الذي يجمعها بباكستان بعد حادث التفجير الانتحاري في كشمير الأسبوع الماضي، مشيرين إلى أن محادثات رئيس الوزراء ناريندرا مودي وولي العهد ستلمس تلك القضية بشكل مؤكد.

وقبل زيارة ولي العهد للهند، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، صباح اليوم الاثنين: إن الرياض ستحاول “تهدئة” التوترات بين الهند وباكستان في أعقاب الهجوم الإرهابي المميت الذي وقع في بولواما.

قبل زيارته للهند ووسط توترات سياسية جديدة، أكد ولي العهد خلال البيان المشترك قبل مغادرته إسلام آباد، أن الحوار هو السبيل الوحيد لضمان السلام والاستقرار في المنطقة لحل “القضايا المعلقة” بين الهند وباكستان.

خمس اتفاقيات جديدة:

ومن جانبه، قال تي إس تيرومورتي، مسؤول الشؤون الاقتصادية في وزارة الشؤون الخارجية الهندية: إن من المتوقع أن يوقع الجانبان خمس اتفاقيات في مجالات الاستثمار والسياحة والإسكان والإعلام والبث الإذاعي خلال زيارة ولي العهد.

وقال: “نحن واثقون من أن هذه الزيارة ستفتح فصلًا جديدًا في العلاقات الثنائية بين الهند والسعودية”.

وأضاف تيرومورتي: “تم تحديد الهند كواحدة من الشركاء الإستراتيجيين الثمانية الذين تعتزم المملكة تعميق الشراكة في المجالات السياسية والأمنية والتجارية والاستثمارية والثقافية معهم”.

مجلس شراكة إستراتيجية:

وتابع: “كجزء من هذه المشاركة، نقوم بوضع اللمسات الأخيرة على تأسيس مجلس الشراكة الإستراتيجية بين البلدين على المستوى الوزاري، ونحن على ثقة من أن هذا سيعطي دفعة أكبر لشراكتنا الإستراتيجية وسيتقدم بمناقشاتنا في تركيز وفعالية”.

وقالت المصادر: إن الجانبين يبحثان تدريبات مشتركة بين البحريتين إلى جانب زيادة التعاون الدفاعي بشكل كبير.