- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
نفّذت إدارة الدفاع المدني بمحافظة تربة، اليوم، فرضية لحادث حريق وهمي وعمليات إنقاذ وهمية، أسفرت عن وفاة شخص وإصابة شخصين بمقر سجن تربة، بمشاركة عدد من الجهات الأمنية ذات العلاقة.
وفي التفاصيل: بدأت الفرضية بتلقّى مركز العمليات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة 911، بلاغاً يفيد بنشوب حريق في أحد عنابر سجن محافظة تربة، وتحركت على إثر ذلك فرق الإنقاذ والإطفاء التابعة لمدني تربة، كما تم تمرير البلاغ للجهات المعنية.
وتأتي التجربة الفرضية التي نفذها مدني تربة ضمن التجارب الميدانية التي يشارك بها جميع القطاعات المعنية بمثل تلك الحوادث؛ للوقوف على مدى جاهزيتها والعمل في إطار موحد بفرضية تعايش الواقع.
كما تهدف إلى قياس مدى سرعة تلقي البلاغ والوقوف على مكان الواقعة في وقت قياسي، وتستهدف الفرضيات الوقوف على جاهزية المنشآت الحكومية لمواجهة الطوارئ؛ ونجاح فرق الإنقاذ في السيطرة على الحريق الفرضي فيها وسرعة إخلاء الموقع بنجاح في وقت قياسي.
كانت هذه تفاصيل خبر فرضية لحادث.. مصرع وإصابة 3 أشخاص في حريق بمقر #سجن_تربة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.