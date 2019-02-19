شكرا لقرائتكم خبر عن بدء استقبال طلبات المنشآت المستحقة للاستفادة من مبادرة «الفاتورة المجمعة» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، استقبال طلبات المنشآت المستحقة للاستفادة من مبادرة الفاتورة المجمعة التي وافق عليها المقام السامي مؤخراً.
ونشرت الوزارة مقطع فيديو موجزاً يشرح خطوات إضافة الحساب البنكي للمنشآت للاستفادة من بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة، وبعد تسجيل الحساب البنكي يمكن للمنشآت المسجلة الاستفادة من المبادرة.
وكانت توجيهات عليا قد صدرت باعتماد مبلغ 11.5 مليار ريال كسقف أعلى لتنفيذ مبادرة الفاتورة المجمعة، يتم تأمينها من مخصص دعم الميزانية للعام المالي الحالي 1440 – 1441هـ، وينتظر أن تسهم هذه المبادرة في توظيف المواطنين والمواطنات من خلال تذليل المعوقات أمام القطاع الخاص.
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