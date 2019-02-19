شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين متحدث رسمي باسم برنامج جودة الحياة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر برنامج جودة الحياة قراراً بتعيين الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق والتواصل بمركز برنامج جودة الحياة، مزروع بن صلاح المزروع، متحدثًا رسميًا باسم البرنامج.

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز مبدأ الشفافية وتسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة ببرنامج جودة الحياة وتقدم تنفيذ مبادراته، التي تتجاوز 100 مبادرة، تقوم على تنفيذها 14 جهة مختلفة، ما بين وزارة وهيئة حكومية.

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ويتولى المزروع مهمة التواصل مع وسائل الإعلام المحلية والعالمية، لتمثيل البرنامج إعلامياً، وتعزيز تواصله مع الجمهور المستهدف.

مما يذكر أن برنامج جودة الحياة يعد أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 الثلاثة عشر، الذي أطلقه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية العام الماضي، ويُعنى بتحسين نمط حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن.

كما يسهم تحقيق أهداف البرنامج في توليد العديد من الوظائف في المملكة، وتنويع النشاط الاقتصادي، وصولاً إلى إدراج مدن سعودية على قائمة أفضل المدن للعيش في العالم.