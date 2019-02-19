شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام مقاول بإعادة سفلتة 21 موقعاً بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ألزمت بلدية محافظة القطيف مقاولاً بإعادة تنفيذ أعمال السفلتة لـ21 موقعاً وفق الاشتراطات الفنية بأحياء “دانة الرامس، والزهراء، والجارودية، والخويلدية، والتركية، والشاطئ”، مع تحمله كامل التكاليف المالية.

وأكد رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد بن محمد مغربل أن البلدية تتابع التزام المقاولين بتنفيذ الشروط والمواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة، من خلال اللجنة الاستشارية للوقوف على المواقع وتقديم تقرير عن أعمال السفلتة، حرصاً على تقديم خدمات بلدية بصورة أفضل.