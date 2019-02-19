بعد الزيارة.. بن سلمان يفرج عن 2107 سجين باكستاني

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قال وزير الإعلام الباكستاني فؤاد تشودري، اليوم الإثنين، إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أمر بالإفراج عن نحو 2100 سجين باكستاني من سجون المملكة خلال زيارة لإسلام أباد، وكان بن سلمان قد وصل لباكستان أمس الأحد، في مستهل جولة آسيوية ستشمل الصين، واعتبرت الجولة محاولة منه لتحسين صورته الدولية بعد أزمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي الذي قتل داخل قنصلية بلاده بإسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي، إذ وقعت السعودية أمس، اتفاقات استثمار مع باكستان بقيمة 20 مليار دولار.

وكتب وزير الإعلام على تويتر: «إن ولي العهد أمر بالإفراج الفوري عن 2107 سجناء باكستانيين» بناء على طلب من رئيس الوزراء عمران خان». ويعد مصير آلاف العمال الباكستانيين المسجونين بالشرق الأوسط مسألة حساسة في إسلام أباد، إذ يسود الاعتقاد بأن أغلبهم من العمال الفقراء الذين لا يمكنهم الحصول

وكتب وزير الإعلام على تويتر: «إن ولي العهد أمر بالإفراج الفوري عن 2107 سجناء باكستانيين» بناء على طلب من رئيس الوزراء عمران خان». Advertisements ويعد مصير آلاف العمال الباكستانيين المسجونين بالشرق الأوسط مسألة حساسة في إسلام أباد، إذ يسود الاعتقاد بأن أغلبهم من العمال الفقراء الذين لا يمكنهم الحصول على المشورة القانونية. ويسافر عدد كبير من الباكستانيين للشرق الأوسط سنويا ويعمل كثيرون منهم بمواقع بناء أو في الخدمة المنزلية، والتحويلات النقدية التي يرسلونها حيوية للاقتصاد الذي يعاني من نقص في العملة الأجنبية. ولم يصدر تعليق بعد من السعودية على إعلان باكستان الإفراج عن السجناء. وتمثل الزيارة تعميقا للعلاقات بين البلدين الحليفين اللذين تركزت علاقاتهما سابقا على دعم السعودية للاقتصاد الباكستاني في فترات الشدة مقابل دعم الجيش الباكستاني القوي للسعودية.

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