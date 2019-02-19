رسميًا.. «سنادرز» يتحدى ترامب ويعلن ترشحه للرئاسة الأمريكية 2020

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلن السيناتور الأميركي بيرني ساندرز، اليوم الثلاثاء، ترشحه مجددًا في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020.

وجاء إعلان ساندرز في مقابلة إذاعية من ولاية فيرمونت التي يتحدر منها. وقال لإذاعة فيرمونت العامة "أردت أن يكون أهالي ولاية فيرمونت أول من يعرف بالأمر".

وانضم ساندرز، الذي يصف نفسه بأنه ديموقراطي اشتراكي، إلى ساحة المرشحين المكتظة في مسعى لهزيمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والجمهوريين في انتخابات 2020.

وحدد ساندرز الطريقة التي سيخوض حملته عبرها قائلاً، "أتعهد خلال جولتي في البلاد بحمل القيم التي نفتخر فيها في فيرمونت، الإيمان بالعدالة والمجتمع والسياسات والاجتماعات الشعبية، هذا ما سأحمله معي إلى كافة أنحاء البلاد، واصفًا ترامب بأنه مصدر عار على الصعيد الوطني وبأنه مريض بالكذب.

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وحاول ساندرز، الترشح للرئاسة في 2016 لكنه خسر أمام هيلاري كلينتون التي هُزمت بدورها أمام ترامب.

ويحظى ساندرز بدعم معنوي من الليبراليين الشباب عبر دعواته لتقديم رعاية صحية شاملة لجميع الفئات وتحديد الحد الأدنى للأجور عند 15 دولارا وتوفير دراسة جامعية مجانية.

يذكر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أكد في منتصف أكتوبر الماضي، أنه سيكون مرشحًا لولاية ثانية من 4 سنوات في عام 2020، مبددًا بذلك أي تكهنات بشأن نواياه.