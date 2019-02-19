السعودية تستنكر بشدة انفجار القاهرة

اسماء السيد - الرياض: أدانت السعودية الانفجار الذي وقع بمنطقة الدرب الأحمر في القاهرة، وأدى الى وقوع عدداً من القتلى والجرحى.

وعبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة السعودية واستنكارها الشديدين للانفجار الذي وقع في منطقة الدرب الأحمر بالعاصمة المصرية القاهرة، مخلفاً عدداً من القتلى والجرحى.

وجدد المصدر رفض السعودية القاطع لهذه الأعمال الإرهابية الآثمة، مقدما العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري.