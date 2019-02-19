محمد بن سلمان يزور نيودلهي بعد إسلام آباد

اسماء السيد - إسلام آباد: يواصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان جولته الآسيوية التي تشمل باكستان والهند والصين.

وغادر ولي العهد السعودي، الاثنين، إسلام آباد عقب زيارة رسمية استمرّت يومين، وتوجه إلى الهند محطته الثانية في جولته الآسيوية.

وصدر بيان مشترك في ختام زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى باكستان.

وأكد الجانبان في البيان الذي نشرته (واس)، على العلاقات التاريخية العريقة بين البلدين.

وأثنى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان "على الدور القيادي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وما تقوم به حكومته الرشيدة وتقدمه من خدمات لملايين الحجاج الذين يزورون الحرمين الشريفين كل عام"

ومنحت باكستان العهد السعودي أرفع أوسمتها «نيشان باكستان»، الذي وشحه به الرئيس الباكستاني عارف علوي في القصر الرئاسي.

وأشاد الرئيس علوي بعمق العلاقات التي تربط بلاده بالسعودية. وجدد الأمير محمد بن سلمان التأكيد على أهمية باكستان، معرباً عن ثقته بأنها «ستكون من أكبر الاقتصادات في العالم بحلول عام 2030».

بدوره، اعتبر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان وصف الأمير محمد بن سلمان نفسه سفيراً لباكستان في السعودية «مصدر فخر لكل باكستاني».