بالصور.. العثور على مواد متفجرة داخل مسكن إرهابي الدرب الأحمر

عثرت الأجهزة الأمنية على قنبلة ومواد متفجرة داخل شقة منفذ التفجير الإرهابي في منطقة الدرب الأحمر، وأمرت بإخلاء العقار واستدعاء خبراء المفرقعات لتفكيك القنبلة.
قالت مصادر أمنية إن الإرهابي يدعى الحسن عبدالله، 37 عامًا، زود القنبلة بعداد تنازلي «تايمر»، وإن العبوة معدة لتفجير المنزل بالكامل.
منفذ الهجوم استهدف، الجمعة، قول أمنى في محيط مسجد الاستقامة بالجيزة، وأسفرت عمليات البحث والتتبع عن تحديد مكان تواجده في حارة الدرديري بالدرب الأحمر.
حاصرت قوات الأمن الإرهابي قبل تفجير نفسه بعبوة ناسفة، ما أسفر عن مصرعه واستشهاد أميني شرطة وضابط من قوة الأمن الوطني ومباحث القاهرة.
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