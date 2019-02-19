دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper رسميًّا.. إطلاق خدمة الدفع «Apple Pay» عبر الأجهزة الذكية في المملكة

أطلق نظام المدفوعات الوطني «مدى»، رسميًّا، اليوم الثلاثاء، خدمة الدفع عبر أجهزة الجوالات الذكية لشركة "آبل" عبر خدمة «Apple pay» لمواكبة التطور العالمي في مجال الدفع الإلكتروني.

وتتيح الخدمة لعملاء البنوك حفظ بيانات بطاقاتهم المصرفية، واستخدامها لدفع قيمة مشترياتهم وفواتير الخدمات الخاصة بهم عبر تقنية الاتصال قريب المدى «NFC» لدى المتاجر ومن خلال خدمة الشراء عبر الإنترنت لدى مواقع التجارة الإلكترونية والتطبيقات الذكية.

وعملت «مدى» مع «Apple» على طرح خدمة «Apple pay» بالتعاون مع البنوك المحلية وشركتي الدفع العالميتين «ڤيزا» و«ماستركارد»، لتمكين حاملي البطاقات من رقمنة بطاقاتهم البنكية على أجهزتهم الذكية بطريقة آمنة؛ ليتم استخدامها في الدفع عبر نقاط البيع ولدى مواقع التجارة الإلكترونية سواءً داخل أو خارج المملكة.

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تأكد من حفظ الرقم في جهات الاتصال الخاصة بك لتفعيل الخدمة

ويتم حفظ البطاقات البنكية للمستخدمين عبر تطبيق «Wallet» بعد توثيق هوياتهم، من خلال إدخال الرمز السري المُرسل لرقم الجوال المسجّل لدى البنك، وإجراء عمليات الدفع بعد الدخول على أجهزتهم، من خلال آليات حماية الجهاز كالبصمة أو الرمز السري للجهاز، وتمرير الجوال الذكي على جهاز نقطة البيع المدعوم بخدمة مدى أثير أو للشراء عبر المواقع الإلكترونية الموفّرة للخدمة.

ولا تحتسب أية رسوم مالية إضافية على خدمة الدفع عبر التطبيق، سواء للأفراد أو المواقع التجارية في حال جرت المعاملة داخل المملكة، بينما قد تكون خاضعة للرسوم في حال استخدام الخدمة في العمليات الدولية وفقًا للاتفاقية الموقعة بين الجهة المصدرة للبطاقة وأنظمة الدفع في البلد المضيف.

ويأتي تقديم «مدى» لخدمة «Apple pay» لتميزها بدرجة عالية من الأمان، حيث تتم عملية حفظ البطاقة بتزويدها برقم حساب افتراضي بدلًا من رقمها الأصلي لاستخدامه كرقم مرجعي في حالات الشكاوى والمطالبات وغيرها، بالإضافة إلى التشفير الكلّي لبيانات البطاقة بفضل منصّة التشفير التي طوّرتها مدى لإضفاء مزيد من الحماية وحفظ الخصوصية.

يذكر أن «مدى» أطلقت -في نهاية عام ٢٠١٦- خدمة «مدى أثير»، والتي شهدت مؤخرًا انتشارًا واسعًا لتمكين الأفراد من الدفع عبر تمرير البطاقات البنكية المزودة بتقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، على شاشات أجهزة نقاط البيع، دون الحاجة لإدخالها، وذلك لمزيد من المرونة خلال عملية الدفع وكخطوة تمهيدية لطرح خدمات الدفع عبر الأجهزة الذكية.

وعملت مؤسسة النقد العربي السعودي على عدد من المبادرات التي تسهم بتحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، حيث تحرص على استمرار سياسة دعم الخدمات الرقمية وتنويع وسائل الدفع، وتبنّي أحدث التقنيات العالمية مثل «Apple pay» للوصول لمجتمع لا يعتمد بشكل رئيسي على النقد.