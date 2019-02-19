مصر والسودان.. الكهرباء مقابل "السلع"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الربط الكهربائي سيكون نهاية مارس بحد أقصى 40 ميغاوات
أعلنت الحكومة المصرية، الثلاثاء، أنها جاهزة لتوصيل الكهرباء إلى السودان نهاية مارس بحد أقصى 40 ميغاوات، وذلك مقابل سلع عينية.
ونقل المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، عن وزير التموين قوله في بيان إن من الممكن الحصول على سلع ومحاصيل مقابل قيمة الربط الكهربائي، مثل "اللحوم وفول الصويا وعباد الشمس".
وأضاف البيان أن رئيس الوزراء كلف "بسرعة الانتهاء من الأعمال الفنية الخاصة بالربط الكهربائي والتفاوض مع الجانب السوداني لتوقيع اتفاقية بهذا الشأن"، وفق ما نقلت "رويترز".
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