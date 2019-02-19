شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات حربية تقصف 9 أهداف لداعش بمحافظة ديالى شرق العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوردت قناة (العراقية) الإخبارية أن طائرات حربية عراقية قصفت 9 أهداف لتنظيم داعش الإرهابى فى مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى شرقى البلاد.

ونقلت القناة عن مصدر محلى- لم تسمه- القول أن طائرات حربية قصفت أهدافا مهمة لداعش فى بساتين المخيسة قرب ناحية أبى صيدا شمال شرقى بعقوبة مركز محافظة ديالى، مشيرا إلى أن القصف لا يزال مستمرا.

وكان مصدر محلى بمحافظة ديالى قد أعلن- فى وقت سابق- عن مقتل أربعة إرهابيين فى قصف جوى استهدف أوكارا لداعش فى نفس المنطقة شمال شرق بعقوبة.