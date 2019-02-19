شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يجرى مباحثات عبر الهاتف مع الملك سلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة "تاس" الروسية إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أجرى مباحثات عبر الهاتف مع العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء. وأضافت أن بوتين والملك سلمان أكدا استعدادهما لمواصلة التنسيق بشأن أسواق الطاقة العالمية.

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