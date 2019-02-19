نقابة المعلمين العراقية: ربما نلجأ لإضراب شامل إن لم تستجب الحكومة لمطالبنا

في حديث خاص لناصر الكعبي، الناطق باسم نقابة المعلميين العراقية لراديو "سبوتنيك" قال "إن نسبة المشاركة فى إضراب المعلمين فى عموم محافظات العراق فاق 90 %".

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وتابع "تعاون مع النقابة مجالس المحافظات والبرلمانيون، فالجميع يقر بالمطالب المشروعة للمعلميين".

وأضاف أنه تم استلام مطالب المعلمين من قبل مجلس الوزراء وهناك لقاء مرتقب مع مكتبه خلال اليومين المقبلين لمناقشة المطالب، ومن ثم العودة إلى المجلس المركزى الذى سيقرر الموافقة على ما يتم الاتفاق عليه مع مجلس الوزراء، بعد النظر لمطالب المعلمين التي بلغت 32 مطلبا وأهمها بناء المدارس وتدريب وتطوير المعلمين وإعطائهم حقوقهم من حوافز وسكن وإخراج وزارة التربية من المحاصصة السياسية.

ولفت الكعبى إلى أنه فى حالة عدم الاستجابة لمطالب المعلمين فقد يذهبون إلى الإضراب الشامل.

وأشار إلى أنه بالرغم من احترام السلطات لحقوق الإنسان والحريات إلا أنه يطالب رئيس مجلس الوزراء بانتزاع حقوق الشعب من الكتل السياسية التى توزع الموازنات حسب رغباتها، منتقدا الميزانية المخصصة للتربية والتعليم التى لا تكفى لسد العجز الحاصل فى وزارة التربية وحاجتها إلى النهوض بهذا القطاع الكبير.