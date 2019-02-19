- 1/2
- 2/2
ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن أمس الاثنين شهد إحياء اليوم الوطني للشهيد لأول مرة في باريس، بحضور مجاهدين وأبناء شهداء وأعضاء من الحركة الجمعوية، بالإضافة إلى سفير الجزائر لدى باريس، السيد عبد القادر مسدوة والعديد من الشخصيات الأفريقية.
© AP Photo / Sidali Djarboub
من جهته، أكد رئيس التجمع المواطني، محرز العماري، أنه من الواجب أن يبقى الشهيد حيا، في الذاكرة الجماعية للجزائريين، مطالبا الحضور بالانحناء أمام شجاعة الشهداء ووفائهم وتضحياتهم في سبيل البلد.
وتابع "التاريخ سجل بأحرف من ذهب نبل والتزام مليون ونصف مليون شهيد الذين يشكلون تراثا يجمع كل الجزائريين دون استثناء".
من جهته، قال محمد غفير، عضو بفيديرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا، إنه يجب تذكر شهداء الجالية المقيمين في فرنسا، من بينهم الستة الأوائل الذين تم اغتيالهم خلال مظاهرات الـ14 يوليو 1953 وأولئك الذين سقطوا في ميدان الشرف خلال مظاهرات الـ 17 أكتوبر 1961.
وتحتفل الجزائر في 18 فبراير/ شباط من كل عام، باليوم الوطني للشهيد، تذكيرا بمليون ونصف المليون شهيد قضوا في مكافحة الاحتلال الفرنسي.
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر تحيي اليوم الوطني للشهيد لأول مرة في فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.