الملك سلمان يصدر قرارات جديدة

وأفاد وزير الخدمة المدنية، وزير الإعلام بالنيابة، سليمان بن عبد الله الحمدان، أن مجلس الوزراء أصدر في ختام جلسته عدة قرارات، في مقدمتها الموافقة على مذكرتي تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ونظيرتيها في ليتوانيا وزامبيا، وفقا لإعلام محلي.

وقرر المجلس تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالتوقيع على الاتفاقية الإطارية في شأن تأسيس التحالف الدولي للطاقة الشمسية، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.

كما فوض المجلس وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال كفاءة الطاقة بين المركز السعودي لكفاءة الطاقة في المملكة والمجلس الوطني للإنتاجية في الهند، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ووافق المجلس على مذكرات تفاهم بين المملكة والإمارات، في البيئة والمياه والزراعة، والشباب، والخدمات والأسواق المالية، والتعاون الجمركي والسوق المشتركة، والإسكان، والقطاع اللوجستي والبنية التحتية.

وقرر المجلس تفويض وزير الإعلام ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع اتفاقية بين وزارة الإعلام في المملكة ونظيرتها في الهند في مجال الإنتاج المشترك للصوتيات والمرئيات، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.

وجدير بالذكر أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان قد غادر باكستان متوجها إلى الهند في زيارة تستهدف دعم العلاقات الثنائية بين البلدين.