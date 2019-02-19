المجلس التركماني السوري يستنكر خطاب "الأسد"

إسطنبول / الخليج 365

استنكر المجلس التركماني السوري، الثلاثاء، الخطاب الذي ألقاه رئيس النظام السوري بشار الأسد الأحد.

ووصف المجلس، في بيانه، الخطاب الذي ألقاه الأسد بـ"الهزيل" و"المتهافت"، واعتبر أنه يفتقر لـ"أدنى مستويات اللغة الدبلوماسية".

كما شجب المجلس التركماني مغالطات الخطاب، وما ورد به من تهجم على الجيش التركي.

واتهم المجلس النظام السوري بتجاهل حقيقة استقدامه للمنظمات الإرهابية من كافة أنحاء العالم من أجل قمع الشعب السوري.

كما أكد المجلس التركماني استمرار مسيرته النضالية حتى تخليص الشعب السوري من "العقلية التسلطية والاستبدادية التي تدار بها البلاد".

وأعرب عن المحبة والود اللذين يكنهما الشعب السوري لتركيا حكومة وشعبا؛ لما قدّمته من رعايا وأمان للسوريين الهاربين من بطش قوات نظام الأسد.