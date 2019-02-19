تعرف على حقيقة افتتاح محمية “حرة الحرة” لجني #الفقع

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صحيفة الخليج الالكترونية
أكدت الهيئة السعودية للحياة الفطرية استمرار تنفيذ بعض البرامج في عدد من المناطق المحمية “حرة الحرة، الخنفة، الطبيق، التيسية، محازة الصيد”، ونوهت إلى أنه تم تمديد إيقاف الزيارات في تلك المحميات اعتبارا من 1/ 6/ 1440هـ حتى اشعار آخر، داعية الجميع للتعاون والالتزام.
فيما أوضح المنسق الإعلامي في إمارة منطقة الجوف عبدالعزيز الحموان ، بأنه مايتم تداوله حالياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن فتح الدخول لمحمية حرة الحرة غير صحيح، والتصريح المتداول يعود لعام 2016 م، داعياً الجميع إلى تحري الدقة قبل تداول أي تصريحات دون الرجوع لمصادرها الرسمية.
يذكر أن رواد وسائل التواصل الاجتماعي يتداولون تصريحاً منشور في عام 2016م، بأن الهيئة السعودية للحياة الفطرية فتحت باب الدخول إلى محمية حرة الحرة – شمال غرب المملكة -، لإتاحة الفرصة لهواة جني نبتة الكمأة لدخولها بشكل منظم، وذلك بالتعاون مع إمارتي منطقة الجوف والحدود الشمالية.وفقا لـ”الرياض”.
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