وظائف #البلد_الحرام تستقطب 8 آلاف

صحيفة الخليج الالكترونية

بدأت المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف الموسمية في مشروع تعظيم البلد الحرام لهذا العام، والذين سبق تسجيلهم من خلال بوابة التوظيف في الموقع الإلكتروني لبرنامج “شباب مكة في خدمتك”، وذلك بمقر مشروع تعظيم البلد الحرام بحي الحمراء.

وقد بلغ عدد الطلبات المقدمة للتوظيف قرابة الثمانية آلاف طلب، فيما أن الاحتياج ألف شخص فقط.

وأوضح مدير برنامج “شباب مكة في خدمتك” سعود الرحيلي أن هذه المقابلات تهدف إلى التثبت من مطابقة الشاب لمعايير الوظيفة من سنّ مطابق لمتطلبات مكتب العمل، وقدرة على أداء المهام، والخلو من الأمراض التي تعيقه عن أداء المهمة.

يُذكر أن برنامج “شباب مكة” في عامه الخامس عشر يطرح هذه الوظائف ليتيح لشباب مكة المكرمة المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن من خلال عدة أنشطة خلال موسمي رمضان والحج، تشمل خدمة الطائفين ونشاط “وطهر بيتي” بالشراكة مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ونشاط إرشاد التائه بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة، ونشاط التوعية بحق الطريق بالشراكة مع قوات الطوارئ الخاصة، ونشاط الإسعافات الأولية بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر السعودي ونشاط تنظيم مواقف السيارات بالشراكة مع إدارة مرور العاصمة المقدسة.