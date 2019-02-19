العثور على مواد متفجرة داخل منزل «إرهابي الدرب الأحمر»

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

تنشر "الوطن" صورًا لمواد تستخدم في تصنيع المتفجرات عُثر عليها داخل منزل الإرهابي؛ الذي لقي مصرعه أمس الإثنين، بحارة الدرديري في منطقة الدرب الأحمر.

وأصدرت وزارة الداخلية بياناً، أمس، أعلنت فيه تفاصيل الحادث الذي وقع في منطقة الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة.

وذكرت الوزارة في البيان: «في إطار جهود وزارة الداخلية للبحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمني أمام مسجد الاستقامة في محافظة الجيزة عقب صلاة الجمعة الموافق 15 فبراير الجاري، فقد أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديري في الدرب الأحمر، إذ حاصرته قوات الأمن وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته مما أسفر عن مصرع الإرهابي واستشهاد ضابط من الأمن الوطني برتبة مقدم، وأمين شرطة من الأمن الوطني وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابة ضابطين اثنين أحدهما من الأمن الوطني والآخر من مباحث القاهرة، وأحد ضباط الأمن العام».