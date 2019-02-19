«الصحة» تسمح بإعادة تداول دواء ضغط بعد سحبه احترازيا: تأكدنا من أمانه

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سمحت وزارة الصحة والسكان، بإعادة استخدام أحد أكثر أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم بين المواطنين، بعدما حذرت استخدامه لفترة ضمن الأدوية التى كانت تحتوى على مادة خام بها شوائب.
وأصدرت الوزارة منشوراً برقم (7 لسنة 2019) لإعادة تداول أحد المستحضرات التي تم سحبها احترازيا من مصر، وأوروبا، وأمريكا، منذ شهر يوليو 2018، والتي تحتوي على مادة Valsartan وهو مستحضر بلوكاتنس 5/160 وبلوكاتنس 10/160 لعلاج ارتفاع ضغط الدم.
ويعد هذا الدواء أول مستحضر يتم إعادة تداوله من المستحضرات التي تم سحبها من الصيدليات بموجب المنشور رقم 51 لسنة 2018.
وأوضح منشور الصحة أن الشركة المنتجة استوردت مادة خام جديدة وتم تحليلها في هيئة الرقابة والبحوث الدوائية التابعة للإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، وثبت مطابقة المادة الخام للمواصفات العالمية، وآمان استخدامها.
كما سمحت بإعادة تداول المستحضر بداية من إنتاج شهر أكتوبر 2018.
سعر هذا الدواء يعد منخفضا مقارنة بمثيلاته من أدوية الضغط المستوردة من الخارج. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.