«سيدة الأكياس» تروي لحظات الرعب في "انفجار الدرب الأحمر": فجأة الدنيا اسودت

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

روت حلاوتهم زينهم إبراهيم، ضحية حادث الدرب الأحمر الإرهابي الذي وقع مساء أمس الإثنين، "لحظات الرعب" التي عاشتها، بعد مصادفة سيرها بجوار الإرهابي الذي فجر نفسه بالقرب منها بمنطقة الدرب الأحمر.

وعن كواليس الحادث، قالت "حلاوتهم" المحجوزة في مستشفى الحسين لتلقي العلاج، في تصريح خاص لـ"الوطن": "كنت ماشية عادي في الشارع، فجأة لقيت الدنيا اسودت"، مضيفة أنَّها اعتقدت في البداية أنَّه انفجار لـ"أنبوبة غاز"، وفقًا لما سمعته من رواية المحيطين بها في ذلك الوقت، قبل فقدانها الوعي.

وفي سياق متصل، أكّدت نجلتها "سارة"، في حديثها لـ"الوطن"، أنَّ حالة والدتها الصحية تتحسن، وأنَّها محجوزة الآن بقسم العناية المشددة بمستشفى "الحسين".

وأصدرت وزارة الداخلية بياناً، مساء أمس، أعلنت فيه تفاصيل الحادث الذي وقع في منطقة الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة.

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وذكرت الوزارة في البيان: "في إطار جهود وزارة الداخلية للبحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمني أمام مسجد الاستقامة في محافظة الجيزة عقب صلاة الجمعة الموافق 15 فبراير الجاري، فقد أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديري في الدرب الأحمر، إذ حاصرته قوات الأمن وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته مما أسفر عن مصرع الإرهابي واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطني وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابة ضابطين اثنين أحدهما من الأمن الوطني والآخر من مباحث القاهرة، وأحد ضباط الأمن العام".