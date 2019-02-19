شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب اللبنانى: محاسبة الفاسد أيا كان تردع الآخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، أن مكافحة ظاهرة الفساد، تتطلب إجراء المحاسبة اللازمة للفاسد، أيا كان، وهو الأمر الذى يترتب عليه ردع الآخرين عن الإقدام على هذا النوع من الأفعال الإجرامية.

وقال برى، فى تصريح لصحيفة (الجمهورية) اللبنانية فى عددها الصادر اليوم: "الجميع فى لبنان يؤكدون أن الفساد عدوهم. وليكن معلوما أن الفساد لا دين له، ولا طائفة، بل هو ضد الدين، وضد البلد بأكمله".

وأشار إلى أن الحكومة الجديدة للبلاد، وبعد أن نالت ثقة المجلس النيابى قبل أيام، يُفترض أن تذهب إلى العمل الذى التزمت به، وتترجم الثقة التى نالتها، لافتا إلى أن كل الملفات المطروحة على بساط الأزمات الداخلية لها أولوية، وكلما بدأت الحكومة عملها يكون الأمر جيدا. مضيفا: "المهم أن يبدأ العمل".

وتابع: "إحدى أهم الإشارات الإيجابية حول جدية العمل الحكومى، تكمن فى المسارعة فى تطبيق القوانين. إذا تم تطبيقها لن أقول يؤدى إلى إلغاء 100 % من الفساد أو 90 %، بل يقضى على القسم الأكبر من هذا الفساد، ويردع كل من تسول له نفسه الإقدام على هذا الفعل".