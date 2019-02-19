وزير: مصر تبدأ تلقي العروض في طرح سندات دولارية اليوم

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وأضاف معيط في تصريح لـ"رويترز"، اليوم الثلاثاء: "نقوم بعملية طرح السندات الدولية من القاهرة… بدأنا منذ الصباح وسنستمر في تلقي العروض من المستثمرين في كل مكان بالعالم حتى وقت لاحق خلال اليوم.. الطرح بالدولار".
© flickr.com / Gary Denham
وقالت "رويترز" إن الوزير لم يكشف مزيدا من التفاصيل بشأن قيمة الطرح، وقال "سنرى العروض".
وكان كان وزير المالية المصري محمد معيط أبلغ "رويترز"، في يناير/ كانون الثاني الماضي، أن بلاده تعتزم البدء في برنامج طرح السندات الدولية بين فبراير/ شباط، ومارس/ آذار بعملات مختلفة لجمع ما بين ثلاثة مليارات وسبعة مليارات دولار.
واختارت مصر بنوك "جولدمان ساكس" و"إتش.إس.بي.سي" و"جيه.بي مورغان" و"سيتي بنك" لإدارة طرح السندات المقومة بالدولار، كما اختارت بنوك "بي.إن.بي باريبا" و"ستاندرد تشارترد" و"بنك الإسكندرية" و"ناتكسيس" لإدارة طرح السندات المقومة باليورو.
وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه (40.72 مليار دولار)، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.
وقالت صحيفة البورصة المصرية إن مصر سددت 200 مليون دولار من متأخرات شركات النفط العالمية لتنخفض المديونية إلى مليار دولار حتى 15 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وكانت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر بلغت 1.2 مليار دولار في 30 يونيو/ حزيران الماضي، وتسعى البلاد للانتهاء من سداد تلك المديونيات بنهاية عام 2019.
وانخفضت المستحقات بذلك إلى أقل من النصف مقارنة مع مستواها في نهاية السنة المالية 2016-2017، حين بلغت 2.4 مليار دولار. وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو تموز وتنتهي في 30 يونيو حزيران.
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